هيثم فاروق يوجه رسالة لـ أحمد الأحمر بعد تحقيق الزمالك بطولة أفريقيا

كلما شاهدت هذا اللاعب سرقتني مهارته عنوة لتسافر بي الي عالم من الموهبة الكروية.موهبة قلما توجد الان. فهو لاعب حريص علي المتعة .مهتم بالضغط علي مشاعرنا واعصابنا لنحب ونعشق كرة اليد .مبروك البطولة رقم 12 للملكي.مبروك للنادي الذي يتواجد في ميت عقبة وفي قلبي في نفس الوقت ZAMALEK.🤩. pic.twitter.com/4zGXus7KhN — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) October 13, 2019

هنأ هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي وذلك بعد الفوز ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.وكتب هيثم فاروق على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"‏ :"كلما شاهدت هذا اللاعب سرقتني مهارته عنوة لتسافر بي الي عالم من الموهبة الكروية موهبة قلما توجد الآن. فهو لاعب حريص علي المتعة .مهتم بالضغط علي مشاعرنا واعصابنا لنحب ونعشق كرة اليد .مبروك البطولة رقم 12 للملكي.وأضاف "مبروك للنادي الذي يتواجد في ميت عقبة وفي قلبي في نفس الوقت".يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الزمالك تغلب امس الأحد، على حساب فريق سبورتنج بنتيجة ٣٣-٣١ في المباراة النهائية التي أقيمت بدولة الرأس الأخضر.