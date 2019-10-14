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رياضة

عيد عبد الملك: تعيين نجم كبير زملكاوي كمدير كرة أفضل في الوقت الحالي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:31 ص
احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
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عمرو ابوبكر
قال أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق إنه لا بد من تغيير مدير الكرة في نادي الزمالك خلال الموسم الحالي.

وأضاف عبد الملك في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لازم يكون في مدير كرة قوي وزملكاوي جدًا ويكون شخصية كبيرة زملكاوية".

وأشار إلى أن أمير مرتضى زملكاوي، ولكن المنصب ده لازم يكون فيه نجم كرة كبير، أمير حقق موسما جيدا في العام الماضي، وحقق نجاحات مع الفريق ولكن الموسم الحالي الأمور مختلفة".

وتابع: "أمير مصاحب اللعيبة وده ممكن يكون مؤثرا على طريقة التعامل بينهم".

واستكمل، عبد الملك "في شخصيات كتير ممكن تكون موجودة في المنصب ده مثل أحمد رمزي أو عبد الواحد السيد".
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