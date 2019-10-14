مبرووك لملوك الصالات .. إسماعيل يوسف يهنئ فريق اليد بعد الفوز ببطولة أفريقيا

هنأ إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، وذلك بعد الفوز ببطولة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي.



وكتب إسماعيل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : ‏"‏ألف مليون مبرووك لملوك الصالات الحصول علي بطولة إفريقيا بصراحة فريق وجهاز فني واداري يستحقون كل تقدير واحترام ❤️عظماء اليد رجالة❤️".



يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الزمالك تغلب أمس الأحد، على حساب فريق سبورتنج بنتيجة ٣٣-٣١ في المباراة النهائية التي أقيمت بدولة الرأس الأخضر.