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فن

أول تعليق من عمرو دياب بعد تكريم تركي آل الشيخ له في الرياض

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:44 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
كرمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي في مقدمتهم النجم الكبير عمرو دياب، وذلك احتفالا بانطلاق موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.

وحرصت الفنانة دينا الشربيني على التواجد بجواره كما ارتدت ملابس مشابهة له، حيث ارتدت فستانا أسود يشبه البدلة بينما ارتدى عمرو بطلة سوداء اللون.

بينما أبدى عمرو سعادته الكبيرة بالتكريم موجها شكره للمستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه قائلا : أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ وأعد جمهوري بمزيد من النجاحات.
أول تعليق من عمرو دياب بعد تكريم تركي آل الشيخ له في الرياض
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