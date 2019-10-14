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مرأة

في 5 دقائق..حضرى "سندوتش" سريعا لأسرتك

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:15 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
وجبة الإفطار من الوجبات اللذيذة والمهمة نتيجة لكونها الوجبة الاساسية والتي يُبنى عليها يومك الطويل، إليك سندوتش البيض بالمايونيز سريعا وبسيط الأسرتك وغني بالعديد من الفوائد.

مقادير ساندويش البيض بالمايونيز

8 شرائح خبز

4 بيضات مسلوق ومقطع

½ فنجان مايونيز

ملعقة صغيرة كاري

طريقة التحضير:

اخلطي المايونيز والكاري في وعاء ومن ثم اضيفي البيض والملح والفلفل.

قومي بتقسيم الخليط بين شرائح الخبز الأربعة وغطيها بالشرائح الأربعة الأخرى.
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