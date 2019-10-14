قرار جديد من مؤسسة النفط الليبية بشأن العمل بمعمل غاز ميناء الزويتينة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن العمليات بمعمل الغاز في ميناء الزويتينة ستستأنف بعد إغلاقه لأعمال صيانة من السابع وحتى 14 أكتوبر.



وتسبب الإغلاق في تعليق الإنتاج في حقل الفارغ النفطي مما أسفر عن تعطيل إنتاج نحو 15 ألف برميل من النفط ونحو 70 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.



وكانت المؤسسة أعلنت إغلاق معمل الغاز في ميناء الزويتية الليبي، من أجل إجراء أعمال صيانة.