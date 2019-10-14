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رياضة

رئيس نادي الزمالك يعلن عن مفاجأة مدوية لفريق اليد لحظة عودته .. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:15 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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حسام الحارتي
هنأ مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك فريق اليد على تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية، والتي أقيمت بالرأس الأخضر بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة "33-31" في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس.

وأضاف منصور في تصريحات هاتفية لفضائية "الحدث"، ان رجال كرة اليد بنادي الزمالك استطاعوا تحقيق اللقب الثالث على التوالي.

ووعد رئيس نادي الزمالك فريق اليد باستقبال حافل في مطار القاهرة الدولي لحظة عودتهم من الرأس الأخضر غدا، مشيرا إلى تواجد كافة أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك لحظة وصولهم.

وتوج الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري يد للمرة الثالثة على التوالي والـ١٢ في تاريخه ليتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للقب.
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