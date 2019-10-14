أحمد عيد يكشف كواليس حديثه مع ميتشو عن تدريب الزمالك

كشف أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لنادي جولدي، كواليس حديثه مع ميتشو مدرب الزمالك.



وقال عيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جلست مع ميتشو فهو يعرفني جيدا عندما كنت لاعبا لحرس الحدود وكان هو مدرب لفريق تشادي".



وأكمل : "قلت له بأن الجماهير لديها ثقة في أنك مدرب كبير، كما تحدث في تفاصيل داخل إفريقيا ليس الكل يعرفها".



وأضاف : "لا نقدر الحكم على ميتشو لأن الأزمات جاءت متتالية من بعض اللاعبين مع النتائج، ولم يكن هناك سيولة مادية قوية داخل الفريق ليس مثل وضع الفريق منذ عامين، لكن هذا ليس مبررا لأن تخرج الأزمات خارج الفريق".

