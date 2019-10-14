أخبار التوك شو.. لأول مرة صورة أحمد موسى بالزي العسكرى.. وفضيحة جديدة لأردوغان يضرب قافلة مساعدات إنسانية فى طريقها للسوريين.. وأول تعليق لـ محمد فراج بعد إشادة السيسى بدوره

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
بعد إشادة الرئيس السيسي بدوره.. أول تعليق من محمد فراج.. شاهد
أعرب الفنان محمد فراج، عن سعادته الكبيرة بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوره في فيلم "الممر"، منوها إلى أنه يشعر بالفخر للمشاركة في العمل.
لأول مرة.. الإعلامى أحمد موسى بـ الزي العسكري أثناء تأدية الخدمة.. شاهد
عرض الإعلامى أحمد موسى، لأول مرة صورته أثناء تأدية الخدمة العسكرية في سلاح المشاة.
وقال أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر "صدى البلد"، "والله والله والله على الهواء بقولها اهو لو طلبوا مني ارجع تانى اخد جيشى مش هتاخر لحظة وهروح أدى الخدمة فى سيناء".
باحث إسلامي: تركيا تطلق سراح 10 آلاف داعشي في سوريا وتنقلهم إلى ليبيا ..فيديو
قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هناك 10 آلاف داعشي موجودين في 7 معسكرات شمال سوريا، وألف داعشي أوروبي موجودين تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية، وهناك 30 ألف من أسرهم موجودون في مخيمات اللاجئين.
فضيحة أردوغان.. تركيا تضرب قافلة مساعدات إنسانية فى طريقها للمهجرين من سوريا .. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القائم بأعمال السفارة السورية في مصر أكد أن الجيش السوري سيتحرك للشمال السوري، ووردت أنباء بالفعل حاليًا بتحرك الجيش بقوات كبيرة إلى الشمال لمواجهة العدوان التركي.
فيديو يرصد هروب 800 داعشى من سجون سوريا بمساعدة ميليشيات أردوغان.. شاهد
عرض الإعلامى أحمد موسى، لقطات لـ هروب 800 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى بمساعدة الرئيس التركى أردوغان بعد ضربه للسجون السورية.
وأكد أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: أن "الهدف الرئيسى الذى يسعى له أردوغان هو إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابى لذلك يضرب السجون السورية لتهريبهم".
نشأت الديهي يكشف أهم رسالة وجهها السيسي للمصريين اليوم
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية سن سُنة حسنة، بمطالبة الحضور بالحوار معه فيما يشغلهم بمنتهى العفوية والتلقائية.
بعد إشادة الرئيس السيسي بدوره.. أول تعليق من محمد فراج.. شاهد
أعرب الفنان محمد فراج، عن سعادته الكبيرة بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوره في فيلم "الممر"، منوها إلى أنه يشعر بالفخر للمشاركة في العمل.
لأول مرة.. الإعلامى أحمد موسى بـ الزي العسكري أثناء تأدية الخدمة.. شاهد
عرض الإعلامى أحمد موسى، لأول مرة صورته أثناء تأدية الخدمة العسكرية في سلاح المشاة.
وقال أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر "صدى البلد"، "والله والله والله على الهواء بقولها اهو لو طلبوا مني ارجع تانى اخد جيشى مش هتاخر لحظة وهروح أدى الخدمة فى سيناء".
باحث إسلامي: تركيا تطلق سراح 10 آلاف داعشي في سوريا وتنقلهم إلى ليبيا ..فيديو
قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن هناك 10 آلاف داعشي موجودين في 7 معسكرات شمال سوريا، وألف داعشي أوروبي موجودين تحت حماية قوات سوريا الديمقراطية، وهناك 30 ألف من أسرهم موجودون في مخيمات اللاجئين.
فضيحة أردوغان.. تركيا تضرب قافلة مساعدات إنسانية فى طريقها للمهجرين من سوريا .. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القائم بأعمال السفارة السورية في مصر أكد أن الجيش السوري سيتحرك للشمال السوري، ووردت أنباء بالفعل حاليًا بتحرك الجيش بقوات كبيرة إلى الشمال لمواجهة العدوان التركي.
فيديو يرصد هروب 800 داعشى من سجون سوريا بمساعدة ميليشيات أردوغان.. شاهد
عرض الإعلامى أحمد موسى، لقطات لـ هروب 800 من عناصر تنظيم داعش الإرهابى بمساعدة الرئيس التركى أردوغان بعد ضربه للسجون السورية.
وأكد أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،: أن "الهدف الرئيسى الذى يسعى له أردوغان هو إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابى لذلك يضرب السجون السورية لتهريبهم".
نشأت الديهي يكشف أهم رسالة وجهها السيسي للمصريين اليوم
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية سن سُنة حسنة، بمطالبة الحضور بالحوار معه فيما يشغلهم بمنتهى العفوية والتلقائية.