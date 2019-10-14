بعد تتويجهم بكأس اليد.. ميدو: مبروك ..الزمالك بطل أفريقيا

هنأ أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لنادي مصر المقاصة أبطال كرة اليد بنادي الزمالك لتتويجهم ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد.
ونشر أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي " تويتر قائلا :" مبروك رجال يد الزمالك .. الزمالك بطل أفريقيا ".
وتوج الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري يد للمرة الثالثة على التوالي والـ١٢ في تاريخه يتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للقب.
ونشر أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي " تويتر قائلا :" مبروك رجال يد الزمالك .. الزمالك بطل أفريقيا ".
وتوج الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري يد للمرة الثالثة على التوالي والـ١٢ في تاريخه يتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للقب.