Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

السر فى المدرسة .. طفل متوحد يحاول الانتحار لهذا السبب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:03 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مجموعة من الصور الصادمة، التى تظهر محاولة انتحار لطفل يعانى من التوحد بعد تعرضه للتنمر من زملائه فى المدرسة.

تعود التفاصيل عندما حاول الطفل جيك وورفيلد، الذي يعاني مرض التوحد، الانتحار عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا، بعد تلقيه 12 ضربة على رأسه بقطعة معدنية من زملائه المتنمرين عليه فى المدرسة.

نتج عن ذلك إصابة جيك من ستافوردشاير البريطانية بجروح عدة، وظل لفترة طويلة يعانى من اضطراب جراء الصدمة من الحادثة التى تعرض لها، فخطر بباله الانتحار لإنهاء مأساته.

ولحسن الحظ لم تفلح تجربة الطفل فى الانتحار، ولكنه ظل مدة 3 أشهر ممتنعًا عن الذهاب للمدرسة، بالرغم من طرد زملائه المتنمرين بعد 48 ساعة فقط من الواقعة.

ومع الوقت تأزم الوضع النفسي للطفل، لدرجة أن أسرته لا تستطيع قضاء الأجازات بعطلات مختلفة بسبب عدم شعوره بالأمان فى الأماكن الغريبة.

من ناحية أخرى انضمت ديان والدة الطفل إلى حملة لتغيير قوانين التنمر، لإنقاذ حياة باقى الأطفال، بعد محاولة ابنها الانتحار لنفس السبب.
السر فى المدرسة .. طفل متوحد يحاول الانتحار لهذا السبب
السر فى المدرسة .. طفل متوحد يحاول الانتحار لهذا السبب
السر فى المدرسة .. طفل متوحد يحاول الانتحار لهذا السبب
السر فى المدرسة .. طفل متوحد يحاول الانتحار لهذا السبب
السر فى المدرسة .. طفل متوحد يحاول الانتحار لهذا السبب
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرض للتنمر.. طفل بريطاني ذوي احتياجات يحاول شنق نفسه .. صور

تحدى التنمر بـ الباركور.. قصة أول موديل مصري مصاب بـ البهاق.. فيديو

ترشيحاتنا

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

مصر للطيران تكشف حقيقة قيادة محمد رمضان إحدى طائراتها

صدمات الأهلي تتوالى قبل لقاء الزمالك.. رمضان صبحي يتعرض لـ الإصابة مع منتخب مصر الأوليمبي

صدمت جمهورها.. رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي

16 سنة.. تغيب نجل عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون

بعد حبسها ومنعها من السفر.. إنذار بشطب عضوية بوسي من الموسيقيين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش فلوس .. لاعب الأهلي يكشف كواليس حديثه مع الخطيب

أبرزهم عمرو دياب.. تعرف على النجوم المكرمين في احتفالية Joy awards بالرياض ..صور

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان