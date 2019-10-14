السر فى المدرسة .. طفل متوحد يحاول الانتحار لهذا السبب

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مجموعة من الصور الصادمة، التى تظهر محاولة انتحار لطفل يعانى من التوحد بعد تعرضه للتنمر من زملائه فى المدرسة.



تعود التفاصيل عندما حاول الطفل جيك وورفيلد، الذي يعاني مرض التوحد، الانتحار عندما كان يبلغ من العمر 11 عامًا، بعد تلقيه 12 ضربة على رأسه بقطعة معدنية من زملائه المتنمرين عليه فى المدرسة.



نتج عن ذلك إصابة جيك من ستافوردشاير البريطانية بجروح عدة، وظل لفترة طويلة يعانى من اضطراب جراء الصدمة من الحادثة التى تعرض لها، فخطر بباله الانتحار لإنهاء مأساته.



ولحسن الحظ لم تفلح تجربة الطفل فى الانتحار، ولكنه ظل مدة 3 أشهر ممتنعًا عن الذهاب للمدرسة، بالرغم من طرد زملائه المتنمرين بعد 48 ساعة فقط من الواقعة.



ومع الوقت تأزم الوضع النفسي للطفل، لدرجة أن أسرته لا تستطيع قضاء الأجازات بعطلات مختلفة بسبب عدم شعوره بالأمان فى الأماكن الغريبة.



من ناحية أخرى انضمت ديان والدة الطفل إلى حملة لتغيير قوانين التنمر، لإنقاذ حياة باقى الأطفال، بعد محاولة ابنها الانتحار لنفس السبب.