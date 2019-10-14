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فن

على البيانو .. محمد منير يغني شيء من بعيد .. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:21 ص
محمد منير
محمد منير
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محمد بدران
نشر الكينج محمد منير مقطع فيديو جديدا له عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهر محمد منير خلال مقطع الفيديو وهو يغني أغنية شىء من بعيد بمصاحبة العزف على البيانو من ألبوم أنا قلبي مساكن شعبية، وعلق قائلًا "محمد منير شيء من بعيد نادانى من ورايا وقال ست الصبايا تجيب مشط ومرايا والباقي على الليالى اه من حكم الليالى".

كان محمد منير قد احتفل منذ أيام قليلة بعيد ميلاده حيث ولد فى 10 أكتوبر من عام 1954، وحرص العشرات من نجوم الغناء في الوطن العربي على تهنئته.

حققت أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، 2 مليون و900 ألف مشاهدة، لتواصل حصد النجاحات بعد طرحها في شهر أغسطس الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال محمد منير الفنية ألبوم بعنوان "وطن" والذي تم طرحه في عام 2018.

على البيانو .. محمد منير يغني شيء من بعيد .. فيديو
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