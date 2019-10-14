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محافظات

توشريت يصعد بإعلام بني سويف إلى المركز الأول في المهرجان السينمائي للأفلام القصيرة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:20 ص
توشريت يصعد بإعلام
"توشريت" يصعد بإعلام بني سويف إلي المركز الأول
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محمد عبد الحليم
حصلت كلية الإعلام بجامعة بني سويف، المركز الأول في المهرجان السينمائي لدول البحر المتوسط بالإسكندرية في مجال الأفلام القصيرة، وذلك في إطار مسابقات الأفلام التسجيلية والوثائقية، وذلك عن فيلم توشريت الفائز بالمركز الأول في المهرجان السينمائي، الذي يحكي جمال الطبيعة في محافظة سيناء، ويعني أرض الجذب، ويهدف لترسيخ رسالة مفادها أن سيناء بلد السلام والأمن.

و الكلية تعد الوحيدة الفائزة بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وقد أشادت لجنة التحكيم الممثلة في رانيا فريد شوقي، والكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، والمخرج عمرو عابدين والدكتور يحي عزمي بمستوى واحترافية الفيلم.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية أن اهتمام الكلية بتنمية مواهب الطلاب وإبداعاتهم، من خلال تنظيم الكثير من الأنشطة الفنية والثقافية لأقسام الصحافة والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان.ياتي في اطار دعم الدكتور منصور حسن لكلية الاعلام وتوفير كل ما من شانة يساعد علي تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالتدريبات العملية التي تنعكس علي الجوانب المهارية والابداعية للطلاب. الجدير بالذكر ان الفيلم باشراف د.عمرو عبد الحميد المدرس بقسم الاذاعة واخراج الطالب عامر ابو حسيبة وقام باستلام الجائزة د.احمد عطية المدرس المساعد بقسم الصحافة.
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