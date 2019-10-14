منة شلبي تدعم السيدات وتوجه رسالة للكتّاب

قامت الفنانة منة شلبي، بدعم الفتيات والسيدات في اليوم العالمي للفتاة، وذلك من خلال توجيه رسالة إلى كتاب القصص والسيناريوهات.



وقالت منة، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر": "لازم كتّاب القصص والسيناريوهات يبدأوا يكتبوا أكتر عن قدرات وإمكانيات البنات والنساء مش يظهروهم في صور بتقلل منهم وتحصرهم في أدوار تقليدية ونمطية. نقدر نغير ده".



يذكر أن منة شلبي شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "تراب الماس" بجانب نخبة من نجوم الفن منهم الفنان إياد نصار، وآسر ياسين، وإياد نصار، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.