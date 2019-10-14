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محافظات

مدير أمن بورسعيد يواصل قيادة الحملات الأمنية بضواحي المحافظة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:07 ص
مدير أمن بورسعيد
مدير أمن بورسعيد يواصل قيادة الحملات الأمنية بضواحي المحافظة
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كتب محمد الغزاوى
واصل مدير أمن بورسعيد اللواء هشام خطاب قيادة حملات الباسلة الامنية والتي بدأها أمس بحي الزهور.

كان مدير الأمن قاد حملة أمنية ومرورية مكبرة بحى الضواحي بمرافقة قائد مرور بورسعيد ومباحث المرور ومباحث قسم الضواحي

وتعددت التمركزات الأمنية بعدة مناطق بنطاق حي الضواحي و شملت منطقة القابوطي و السيد متولي وقامت الحملة بالانتشار وفحص ومراجعة جميع التراخيص لجميع السيارات والموتوسيكلات وسحب الرخص المنتهية وكذا ازالة اى ملصقات او معدات صوت بالسيارات مع عمل مخالفات لها و الكشف على المشتبه فيهم.

وركزت الحملة على الكشف و فحص قائدى الدراجات البخارية والسيارات الاجرة.

وتأتي هذه الحملة ضمن عدة حملات يومية أمنية ومرورية تشنها مديرية أمن بورسعيد بتعليمات مشددة من مساعد وزير الداخلية وذلك لبث الأمن والإطمئنان عند المواطن بالتواجد الأمنى المستمر بالشارع البورسعيدى وكذا تحقيق الانضباط ومنع اى تجاوزات او جرائم قبل حدوثها.
مدير أمن بورسعيد يواصل قيادة الحملات الأمنية بضواحي المحافظة
مدير أمن بورسعيد يواصل قيادة الحملات الأمنية بضواحي المحافظة
مدير أمن بورسعيد يواصل قيادة الحملات الأمنية بضواحي المحافظة
مدير أمن بورسعيد يواصل قيادة الحملات الأمنية بضواحي المحافظة
مدير أمن بورسعيد يواصل قيادة الحملات الأمنية بضواحي المحافظة
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