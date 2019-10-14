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فن

أحمد عز ينشر صورته بالزي العسكري: البسوا المموه بيخافوا منه

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:12 ص
احمد عز
احمد عز
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محمد بدران
نشر النجم أحمد عز صورة له بالزى العسكرى من كواليس فيلم الممر الذى لاقى نجاحا كبيرا بعد عرضه فى السينما والقنوات الأرضية مؤخرًا"

وظهر أحمد عز بالبدلة العسكرية عبر حسابه على موقع "انستجرام" وعلق قائلًا "البسوا المموه بيخافوا منه".

وأعاد عز جملته الشهيرة في فيلم الممر، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أمس الأحد التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبطال فيلم الممر.

وقال الفنان أحمد عز إنه سعيد إنه شارك هذا العام في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين مع القوات المسلحة في احتفالات أكتوبر بفيلم "الممر".

وأضاف أحمد عز أن فيلم "الممر" حقق نجاحات كبيرة جدا سواء في الداخل أو الخارج، وعندما عرض في التليفزيون أظهر رسالة الجمهور، وأن الشعب والجيش المصري كيان واحد لا ينفصل أبدا.

أحمد عز ينشر صورته بالزي العسكري: البسوا المموه بيخافوا منه
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