احتفالات الشعب التونسي بفوز قيس سعيد بالانتخابات الرئاسية.. صور

شهدت الشوارع التونسية تجمعات كبيرة، وذلك احتفالا بفوز قيس سعيد، بالانتخابات الرئاسية التونسية، وذلك عقب تفوقه على منافسه نبيل القروي.



وخرج الشعب التونسي إلى الشوارع للتعبير عن فرحته باختيار رئيس جديد للبلاد، عقب انتخابات قوية.



قالت حركة النهضة التونسية، ذراع الإخوان المسلمين في البلاد، إن رئيسها راشد الغنوشي هنأ قيس سعيد، بفوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية على منافسه نبيل القروي.



وأضافت الحركة أن قيس سعيد عبر عن استعداده للتعاون والعمل المشترك مع حركة النهضة في سبيل خدمة الدولة والشعب.



وكان التلفزيون الرسمي التونسي أعلن فوز المرشح التونسي قيس سعيد حصل على 75% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، ليكون رئيسا للبلاد.



وقال قيس سعيد في أول تعليق له على الفوز عبر تويتر: "ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى. ربّ يسّر وأعن".

