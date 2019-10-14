ضبط راكب سعودي في مطار القاهرة حاول تهريب مشغولات فضية.. صور

ضبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة عبد الحليم محمد مدير الجمرك، محاولة تهريب 7.5 كيلو من المشغولات الفضية، بحوزة راكب سعودي قادم من تركيا، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .



قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة النيل القادمة من صبيحة، اشتبه محمد يوسف رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر في راكب سعودي قادم من تركيا، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد طلعت مأمور الفحص فتم الإفادة بوجود أجسام معتمة ومتماثلة.



وبالعرض على الدكتور صابر عبد الحميد مدير الحركة كلف محمود عبد الرؤوف بتفتيش الحقائب، فتبين وجود 7.5 كيلو جرام من المشغولات الفضية مخبأة بين طيات الملابس، وتم الجرد والتحريز بلجنة مكونة من محمود حسب ومحمد عدلي وسلام لطفي وأحمد خيري ومحمد ابو رحاب برئاسة مدحت رجب مدير الحركة.



قرر جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 47 لسنة 2019 .