معا لمواجهة السمنة .. مبادرة جديدة لحزب مستقبل وطن بـ مدينة نصر.. صور

نظمت أمانة المرأة بالقاهرة بحزب مستقبل وطن بالتعاون مع أمانة شرق مدينة نصر مبادرة "معا لمواجهة السمنة"، استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضرورة مواجهة مرض السمنة وتداعياته على النساء والشباب والأطفال.





جاء ذلك بحضور ومشاركة أ.د بهاء ناجي خبير علاج السمنة والرشاقة والذي القى محاضرة توعوية عن أسباب ومخاطر السمنة وطرق علاجها والوقاية منها، وتم بعد ذلك متابعة لعدد من حالات الحضور والإجابة على تساؤلاتهن.



