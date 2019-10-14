تعرف على قائمة المكرمين بمهرجان صناع الترفيه بالرياض

وجهت الهيئة العامة للترفيه في الرياض الدعوة لتكريم عدد من النجوم العرب ضمن فعاليات المهرجان المقامة في المهرجان، وجاء على رأس هؤلاء النجوم كل من الفنان عمرو دياب، وعادل إمام، ومحمد عبده، وسعد الفرج وماجدة الرومي، ويسرا، وهاني شاكر، والمايسترو هاني فرحات، ورجاء الجداوي.



كما احتوت القائمة الخاصة بالنجوم الأجانب كل من النجم: ويل سميث، وشاروخان، وجون فاندام، وجيسون موموا، وغيرهم من النجوم العالمين.



بينما قام المستشار تركي آل شيخ بتكريم عدد من صنّاع الأغنية السعودية والمصرية من شعراء وملحنين وموزعين، وذلك إيمانًا منه بدور الصنّاع في أي عمل يحقق النجاح.