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فن

شاهد تعليق حكيم بعد مشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:26 ص
حكيم
حكيم
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محمد بدران
شارك المطرب حكيم بأغنية وطنية بعنوان "جيش مصر الجبار"، في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين بعنوان "إرادة وتحدي".

ونشر الفنان حكيم لجمهوره مقطع فيديو له أثناء مشاركته أمس في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين بعنوان "إرادة وتحدي"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب المطرب حكيم قائلًا "شرف لى انى اغنى النهاردة في انتصارات أكتوبر كل سنة واحنا في انتصارات وهتفضل مصر بلد الريادة والأمان".

يقوم الفنان حكيم، بوضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد، تمهيدًا لطرحه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث انتهى من تسجيل الأغنية القبل الأخيرة فى الألبوم وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع اشرف البرنس.

ويستعد حكيم لطرح فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "سيبونا فى حالنا"، خلال الأيام القليلة القادمة، وهي أغنية من أغاني الألبوم الجديد، حيث تم تصويرها فى القاهرة وتدور أحداثها عن الحسد وتركيز الأشخاص مع غيرهم وهو الأمر الذى انتشر بشكل كبير .
شاهد تعليق حكيم بعد مشاركته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
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