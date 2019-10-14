أكرم حسنى ينشر صورة تجمعه بـ عمرو دياب بعد تكريمه في موسم الرياض

نشر الفنان أكرم حسنى، صورة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" جمعته بعمرو دياب، في موسم الرياض.



وعلق "حسنى" على الصورة، قائلًا: "مع الهضبة في حفلة موسم الرياض". نالت اعجاب متابعيه.



وقدم أكرم حسني أغنية افتتاحية لمهرجان الجونة السينمائي «عندنا سيما عندنا عادل إمام».



وشارك في الاستعراض خلال افتتاح فعاليات المهرجان في دورته الثالثة؛ وعرض مجموعة من الصور في الخلفية لنجوم السينما القدماء والحاليين.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسنى كان فيلم "البدلة" مع الفنان تامر حسني وأمينة خليل وإخراج محمد سامى أيضا.