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فن

أصالة عن مهرجان صنّاع الترفيه : كنت في غاية السّعادة بهذا اللقاء

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:43 ص
أصالة
أصالة
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آيه عاطف
حرصت الفنانة أصالة على التواجد وحضور فعاليات مهرجان صنّاع الترفيه - Joy award، الذي تم إقامته في الرياض تحت رعاية المستشار تركي آل شيخ.

كما عبّرت عن سعادتها الشديدة بحضور فعاليات هذا المهرجان، وسط نخبة كبيرة من نجوم الفن على مستوى الوطن العربي و الغربي أيضًا.

وقامت بنشر صورة لها من داخل المهرجان، من خلال حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة:"سعدتُ اليوم بهذا الحضور الرّائع لتكريم صنّاع الترفيه ، والّذي قام تحت رعايه هيئة التّرفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ ، وقد التقيت كثيرا ممّن أحبّهم ، وكنت في غاية السّعاده بهذا اللقاء ، وأشكر جميع القائمين على هذا الحدث ، وأدعو الله أنّ يحفظ مملكتنا ويزيدها عزًّا وقدّرًا وتقدّم".
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