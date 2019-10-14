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أخبار العالم

لحظة قصف معسكر للحشد الشعبي العراقي.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت وسائل إعلام عراقية عن وقوع انفجارات داخل مقر للدعم اللوجيستي، وتخزين العتاد الخاص بقوات الحشد الشعبي الإيراني.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو لحظة وقوع الانفجارات التي جاءت نتيجة استهداف الموقع بواسطة طائرات مجهولة جنوب العاصمة بغداد.

يذكر أن العديد من مقرات الحشد الشعبي في العراق قد تعرضت لقصف من قبل على يد طائرات إسرائيلية، وما أعقبه من إدانة لاختراق المجال الجوي العراقي.

يأتي ذلك مع اشتعال الموقف بالقرب من الحدود السورية التركية، عقب بدء تركيا عدوان عسكري على شمال شرق سويا، وخاصة على القوات الكردية في هذه المنطقة.

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