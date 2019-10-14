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منوعات

Samsung تطلق تخفيضات كبيرة على Galaxy Tab A 2019

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:16 ص
صدى البلد
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كريم جمال
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن خصومات بالجملة عن التابلت الخاص بها Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019، خاصة النسخة سعة 128 جيجابايت مقابل سعر تنافسى.

وبحسب فون آرينا، يحتوى التابلت على معالج قوى من نوع octa-core Exynos 7904 ، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائى سعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، كل ذلك مقابل 300 دولار فقط.

كما يمكنك الحصول على نفس النسخة من التابلت سعة 32 جيجابايات مقابل 230 دولارا أمريكيا، والذى يأتى بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

ويمكنك شراء التابلت من هنا

https://www.bestbuy.com/site/samsung-galaxy-tab-a-2019-10-1-128gb-black/6335113.p?skuId=6335113&intl=nosplash

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