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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب.. يخط نهايته بيديه

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:22 ص
صدى البلد
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يلهث نحو تحقيق مجد شخصي لن يصل إليه أبدا . لأن الهدف وضيع والوسيلة أكثر وضاعة . بعد أن قامت ثورات الربيع العربي والتي لا تمت للربيع بأي صلة . بل كانت خريفا مهلكا أطاح بشباب في مقتبل العمر .
وأنشأ قلة لا تعرف قيمة الوطن بل تجري خلف الأموال .قام هو بتشجيع الخارجين علي الجيش في ليبيا وأنقسمت ليبيا نصفين يقاتل كل منهما الآخر فضعف الجيش الليبي . وشجع الأقلية في سوريا لمحاربة الجيش فضعف الجيش وأنهكت قوته .
وأراد أن يفعل ذلك في مصر فيأوي المعارضين ويشجع علي التمرد ويقنع الأغبياء بإحداث ثورات للوصول إلي الحكم . وهو يعلم علم اليقين أن الذين يشجعهم من المستحيل العاشر وليس الرابع أن يصلوا للحكم , و لن يسمح لهم الشعب قبل الجيش بذلك .
يدعي أنه يريد إقامة دولة إسلامية , ولو كان يريد شيئا من الإسلام لأصدر قوانين تمنع زواج المثليين في بلده , وتمنع بيع الخمور في بلده , وجعل لغة القرآن اللغة الرسمية في بلده .
هو شخص واهم يريد أن يقنع من هم علي شاكلته أنه يحمي المسلمين والإسلام , وهو أول ما سنحت له الفرصة قام بالدخول إلي أقرب دولة إليه بعد أن أضعف جيشها من أجل إحتلالها . وقتل من قتل .
إن الذين يحاربون جيوشهم ويسعون للحياة الأفضل , لن تكون حياتهم إلا في أسفل سافلين , لن يروا إلا الذل والقهر علي إيدي غيرهم وذلك ما حدث للأكراد عندما دخل إلي بلادهم ذلك المتغطرس .
بعد الربيع الزفت في سوريا ومحاولة القضاء علي الحكم وإشتداد المعارك والقتال لقد خرج أغلب الشعب السوري يبحث عن مكان يستره وطعام يقتات به , وفتحت له مصر زراعيها مرحبه , ولكن البعض منهم والذي سرق مال وطنه وخرج به , لن يحب مصر أكثر من حبه لبلده , فكان منهم المؤمرات والإلتفاف حول مثيري الفتن . لن أظلم وأقول الجميع . ولكن البعض منهم أراد أن يعض اليد التي إمتدت إليه تسانده . ومثل هؤلاء هم سبب إحتلال أوطانهم . فالإخلاص في حب الوطن عبادة والدفاع عنه فرض .
أما خائب الرجاء أردوغان فهو في وهم كبير عندما يعتقد أن الدول الكبري ستتركه يحتل الدول الأخري أو أن يضمها إلي بلده .
لأن الدول الكبري تري نفسها هي الأولي بالسيطرة . وإن كانت تظهر للعالم أنها حامية لحقوق الأقلية والضعفاء .
قريبا جدا سيعود خالي الوفاض بعد أن يتم كسره , وبعد أن يكبد شعبه أموال طائلة كمصروفات حرب .
بالطبع أنا لا أعلم الغيب , ولا أفهم إطلاقا في سياسات الدول , ولكني أعي بقلبي وبما قرأت سابقا عن الأحداث التي حدثت في العالم ,والتي تقول أن من يطمع في ملك غيره فملكه يزول . لأن الشعوب لا تموت .
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