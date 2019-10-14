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ساحة رأي

عمرو الكاشف يكتب.. موجة المكاسب السريعة مع ظهور منتج جديد كيف ومتى ؟

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:23 ص
صدى البلد
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فى عالم التجارة سواء على مستوى أفراد أو شركات من المعروف هناك موجة المكاسب المادية الكبيرة والسريعة مع ظهور منتج جديد تؤدى من يبدأ فيها يكون الرابح الأكبر.. فهى ليست موجة مياه جارفة بل موجة نقود تقدر بملايين الجنيهات أو المليارات لمن يستغلها بعناية ومثابرة.
من قبل موجات صناعة السينما منذ أفلام الفنانانين يوسف وهبى ونجيب الريحانى واسماعيل ياسين وغيرهم .. وموجات ظهور الجرائد الورقية فحصد صانعوها مكاسب مادية كبيرة وتوسعت المؤسسات الصحفية عن طريق الإعلانات ،وموجة عالم الكمبيوتر وبرمجة المواقع الإلكترونية فى بدايتها وموجة بدء انتشار الهواتف المحمولة .. كل ذلك لا غنى عنه لأى فرد ليدفع ثم يستفاد ويغتنى التجار.
العالم فى تطور تكنولوجى إلى ما لا نهاية ونعيش اليوم ايضا موجات اعلانات السوشيال ميديا والانترنت مما قد يؤدى إلى العصف بالقنوات الفضائية وتراجع الإعلانات بها .
كما انتشرت موجة شركات النقل الجماعى الأجنبية للركاب عبر الهواتف الذكية وينافسها حاليا شركة مصرية بعد أن حصدت شركات النقل الجماعى للركاب الأجنبية عبر الهواتف الذكية مكاسب تقدر بمليارات الجنيهات .
استخلص من كلماتى الحث التجارى لإدارك نوعية المكاسب المادية هذه سواء عبر عمل مجموعات أو أفراد .. ونحن مقبلون على عام 2020 وتزايد أهمية التعليم الفنى. والمشروعات الصغيرة .. فضرورى للأفراد والخريجين الجدد خاصة أن يدركوا موجات المكاسب الاولى هذه ليزيدوا من تيرة من دخلهم .

كتبه عمرو الكاشف
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