أشرف الشرقاوي يكتب يـوميات مصــري طـمـوح

يا مـــــــصري لـــــــيه تخــــــــاف

انا مش هخاف وصوتي في الحق هيعلي ويعلي انا مش هخاف . انا مش هخاف من اللي عاوزين يدمروها ويقسموها. مش هخاف منكم مش هخاف .ايد تحارب وايد هتبني وعين بتسهر وقلب بينبص وضمير بيصحي مش هخاف.كفاية بقي نقول احنا ملنا وكفاية السنين اللي عشناها عجاف. انزل معايا نبني البلدي وايدك في ايدي حتي ولو بنا خلاف . انزل يا احمد انزل يا مينا انزل يا خالد انت وعفاف انزل وقول هصلح انزل وقول هتطور زي معقلك يقولك بس انزل ولما تنزل صدقني هتلاقي اختلاف. انزل وشوف بعينك شوف بقلبك انزل وعبر قول رايك قرر وبرر اصرخ وجلجل احنا جيل النهاردة احنا امل بكرة احنا الشباب اللي في الحق مش هيخاف. انا هنزل يا محمد انا هنزل يا جرجس هنزل يا حامد ومش هخاف .انا هنزل وهمهد طريق وهبني لابني علشان يعيش ومش هخاف. والله يا بلدي مهما عملوا انتي الامن انتي الامان واللي علي ارضك عمرة ما هيجي يوم ويخاف . يا ارض البطولة يا ارض الرجولة يا مهد الحضارة يا ارض العفاف .





