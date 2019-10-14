Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

العب Call of Duty على الكمبيوتر ببلاش .. نفس نسخة الموبايل

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:26 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
لا شك أن لعبة Call of Duty الشهيرة استطاعت أن تستحوذ على قلوب الملايين حول العالم، والذين يلعبونها باستمرار على مدار اليوم، وهى تستهدف بشكل أكبر لاعبيها عبر الهواتف الذكية.

ولكى تلعبها على هاتف ذكى يتطلب منك شراء جهاز باهظ الثمن من أجل أفضل أداء على الإطلاق، ما يعنى دفع الكثير من الأموال، ولكن مع هذه الطريقة سيمكن تجربة النسخة اللايت من اللعبة مجانًا بدون أى تكاليف.

كل ما عليك فعله هو الذهاب لرابط التحميل، والضغط عليه من ثم تحميل تطبيق اللعبة على الكمبيوتر الخاص بك، ومن ثم إدخال بريد حسابك على اللعبة، والضغط على استمرار.

بعد ذلك تقوم اللعبة بتنزيل ملفاتها والتى تصل لمساحة 2.5 جيجابايت، وبعدها تمتع باللعب مجانًا على الكمبيوتر بأفضل أداء ممكن مجانًا.

كشفت الشركة عن المواصفات الأدنى والأعلى لتشغيل اللعبة بأفضل أداء ممكن، ونستعرضها فيما يلى :

1- المواصفات الأدنى التى تشغل اللعبة بالأداء المتوسط
نظام تشغيل ويندوز 7,8,10، نسخة 64bit
معالج من نوع Core i3 بقوة 2.4GHz
ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت
كارت فيديو من نوع Intel HD Graphics 4000
مساحة تخزين على الهارد ديسك 4 جيجابايت

1- المواصفات الأفضل لتشغيل اللعبة بأفضل أداء
نظام تشغيل ويندوز 7,8,10، نسخة 64bit
معالج من نوع Core i5 بقوة 2.8GHz
ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت
كارت فيديو من نوع NVIDIA Geforce أو AMD Radeon
مساحة تخزين على الهارد ديسك 4 جيجابايت

يمكنك تحميل اللعبة من هنا
https://ms.gameloop.fun/index.html?qudao=900204943&GDN=EN
Advertisements

موضوعات متعلقة

ببجي تطلق نسخة جديدة أقل مساحة لمستخدمي الهواتف الذكية.. تعرف على لعبة المغامرات الأشهر عالميا.. والقائمة الكاملة للمنصات التي تدعمها

بدء الحجز المسبق لـ Sony Xperia 5..المواصفات والسعر.. صور

من CALL OF DUTY إلى PUBG.. نشكركم على حسن تعاونكم معنا.. التفاصيل

على جوجل بلاي.. تعرف على أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهذا الأسبوع

منافسة لـ بابجي .. لعبة Call of Duty تطرح أول تحديث لها لفترة محدودة

فكر كويس قبل ما تحملها.. مشكلة كبيرة في لعبة Call of Duty.. تفاصيل

ترشيحاتنا

لا ترموه أبدا.. نوى البلح يعالج 60 مرضا مزمنا

قتلوا 3 أشخاص .. الداخلية: مقتل عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالقليوبية

تحذير من تخزينها في الفريزر .. 5 أطعمة تتلف عند التجميد

أفضل لاعب بعد الخطيب .. نبيل الحلفاوي يشعل تويتر بعد الرد على متابعيه

لأول مرة.. الإعلامى أحمد موسى بـ الزي العسكري أثناء تأدية الخدمة.. شاهد

عاجل .. إصابة نجم الزمالك بالإغماء عقب الفوز بدوري أبطال أفريقيا أمام سبورتينج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيش فلوس .. لاعب الأهلي يكشف كواليس حديثه مع الخطيب

أبرزهم عمرو دياب.. تعرف على النجوم المكرمين في احتفالية Joy awards بالرياض ..صور

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان