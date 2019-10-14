العب Call of Duty على الكمبيوتر ببلاش .. نفس نسخة الموبايل

لا شك أن لعبة Call of Duty الشهيرة استطاعت أن تستحوذ على قلوب الملايين حول العالم، والذين يلعبونها باستمرار على مدار اليوم، وهى تستهدف بشكل أكبر لاعبيها عبر الهواتف الذكية.



ولكى تلعبها على هاتف ذكى يتطلب منك شراء جهاز باهظ الثمن من أجل أفضل أداء على الإطلاق، ما يعنى دفع الكثير من الأموال، ولكن مع هذه الطريقة سيمكن تجربة النسخة اللايت من اللعبة مجانًا بدون أى تكاليف.



كل ما عليك فعله هو الذهاب لرابط التحميل، والضغط عليه من ثم تحميل تطبيق اللعبة على الكمبيوتر الخاص بك، ومن ثم إدخال بريد حسابك على اللعبة، والضغط على استمرار.



بعد ذلك تقوم اللعبة بتنزيل ملفاتها والتى تصل لمساحة 2.5 جيجابايت، وبعدها تمتع باللعب مجانًا على الكمبيوتر بأفضل أداء ممكن مجانًا.



كشفت الشركة عن المواصفات الأدنى والأعلى لتشغيل اللعبة بأفضل أداء ممكن، ونستعرضها فيما يلى :



1- المواصفات الأدنى التى تشغل اللعبة بالأداء المتوسط

نظام تشغيل ويندوز 7,8,10، نسخة 64bit

معالج من نوع Core i3 بقوة 2.4GHz

ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت

كارت فيديو من نوع Intel HD Graphics 4000

مساحة تخزين على الهارد ديسك 4 جيجابايت



1- المواصفات الأفضل لتشغيل اللعبة بأفضل أداء

نظام تشغيل ويندوز 7,8,10، نسخة 64bit

معالج من نوع Core i5 بقوة 2.8GHz

ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت

كارت فيديو من نوع NVIDIA Geforce أو AMD Radeon

مساحة تخزين على الهارد ديسك 4 جيجابايت



يمكنك تحميل اللعبة من هنا

https://ms.gameloop.fun/index.html?qudao=900204943&GDN=EN