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فن

هاني شاكر يستعد لطرح أغنية بينا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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آيه عاطف
يستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "بينا"، حيث قام بطرح البرومو الخاص بها لصالح إحدى شبكات المحمول، تمهيدًالطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة بشكل رسمي.

وجاءت كلمات الأغنية في البرومو كالتالي :" بينا سوا نطير فوق السحاب .. مع بعض ننسى العذاب".

أغنية "بينا" هي من كلمات الشاعر أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموزع الموسيقي توما، وميكس وماستر هاني محروس.

يذكر أن هاني شاكر، طرح مؤخرا كليب بعنوان "بيسألوني مصر بالنسبة لك إيه"، عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات محمد صلاح، وألحان خالد جنيدي، وتوزيع بيشوي سمير.
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