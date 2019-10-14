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رياضة

الاختبار الأول للبدري .. موعد مباراة مصر وبتسوانا والقنوات الناقلة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:17 ص
منتخب مصر بقيادة
منتخب مصر بقيادة حسام البدري
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ريهام بكير
يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة حسام البدري مباراته الودية الأولى أمام بتسوانا على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

المباراة هي الأولى للفراعنة بعد الخروج من امم افريقيا 2019 ، واقالة الجهاز الفني بقيادة خافيير اجيري ، لتكون مواجهة بتسوانا اول اختبار للبدري وجهازه المعاون ، استعدادا لتصفيات كان 2021.

موعد مباراة مصر وبتسوانا ، ينطلق اليوم الاثنين في السابعة مساء ويذاع عبر قناة اون سبورت.

ومن جانبه أكد محمد بركات مدير المنتخب، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد مواعيد مواجهات الجولتين الأولى والثانية لفريقنا الوطني أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

أوضح محمد بركات أن المنتخب سيواجه كينيا في مصر يوم 14 نوفمبر على أن يلتقي جزر القمر يوم 18 نوفمبر .

واختار حسام البدري 4 لاعبين محترفين في الخارج، وهم محمد النني لاعب بشكتاش التركي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، بجانب أحمد حسن كوكا المحترف بنادي براجا البرتغالي.

وضمت القائمة المحلية :محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.
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