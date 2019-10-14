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فن

تعرف على سبب حزن الفنانة آيتن عامر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:53 ص
أيتن عامر
أيتن عامر
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة آيتن عامر، عن حزنها وإحباطها بسبب عدم قدرتها على إكمال الدايت الخاص بها دون المعاناة التي تواجهها أثناء حرمانها من نوعية الأكل التي تحبها.

وقالت أيتن، من خلال حسابها الرسمي على "تويتر":"هو كان لازم الشيكولاته تكون بتخّن يعني ؟ .. الصبر يا رب أنا محبطة جدًا حقيقي".

يذكر أن فقدت أيتن عامر، الوزن خلال الأشهر القليلة الماضية، كما حرصت على توجيه الجمهور ونصحهم لاستخدام نظام غذائي يومي لمساعدتهم على فقدان الوزن أيضًا وتشجيعهم وتشجيع نفسها".
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