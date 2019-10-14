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تعليم

اليوم..آداب حلوان تتسلم ملفات الطلاب الجدد بقسم الفلسفة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:52 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تواصل كلية الآداب جامعة حلوان، تسلم الملفات من الطلاب الجدد، بعد بدء الدراسة رسميا بالجامعات المصرية.

ووضع موظفو الكلية جدول الأقسام لمواعيد تسليم ملفات الطلاب الجدد بالكلية، حيث يسلم قسم الفلسفة بالكلية ملفات طلابه الجدد اليوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر، وأقسام الإنجليزى والإيطالى والفرنسي والصيني والمسرح يوم ١٥/ ١٠ وقسم التاريخ ١٦/ ١٠.

ويساعد أعضاء اتحاد الطلاب، موظفى الكلية فى عملية إصدار كارنيهات واستلام ملفات الطلاب الجدد يوميا كنوع من النشاط الطلابى.
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