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رياضة

بعد التوقف الدولي .. تعرف على المواجهات النارية في أكتوبر

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:38 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم ، بمنتهى الشغف انتهاء فترة التوقف الدولي للدوريات الكروية ، والتي أقيم خلالها مباريات ضمن تصفيات البطولات القارية.

وسيكون شهر أكتوبر الجاري مسرحا لمواجهات نارية ، بكل تفاصيلها سواء في الاداء الفني بالملعب او بين الجماهير في المدرجات ، والإعلام الرياضي في تغطية تلك المواجهات.

البداية بالدوري المصري حيث سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع صدام جديد بين القطبين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من منافسات الدوري يوم 19 أكتوبر الحالي .

وبعدها بأيام وبالتحديد يوم 24 أكتوبر سيكون الزمالك علي موعد مع اختبار افريقي هو عنق الزجاجة لدوري المجموعات أمام جينراسيون فوت السنغالي في المباراة الأزمة التي تأجلت أكثر من مرة .

وفي الدوري الاسباني ينتظر عشاق الكبيرين الريال والبارسا كلاسيكو الأرض في 26 أكتوبر الجاري على ملعب الكامب نو ، وقبلها يلعب ريال مدريد مع ريال مايوركا ويلعب برشلونة مع ايبار بداية الأسبوع القادم .

وفي الدوري الإنجليزي هناك مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول متصدر البريميرليج برصيد 24 نقطة أمام مانشستر يونايتد صاحب المركز الـ12 برصيد 9 نقاط يوم 20 أكتوبر الجاري ، كما يلعب في نفس اليوم المان سيتي خارج قواعده مع كريستال بالاس في لقاء الفرصة الأخيرة للحاق بالريدز في الصدارة وتقليل فارق النقاط الثمانية .

وفي الكاليتشو الإيطالي هناك صدام ثأري على ملعب الاولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما يجمع بين اي سي ميلان واي سي روما يوم 20 أكتوبر وهي المباراة التي يعول عليها جمهور الرسونيري الكثير للحكم علي المدرب الجديد العجوز تسيفانو بيولي الذي تسلم المهمة بعد أن سقط ميلان اربع مرات من اصل ست جولات حتى الآن .

دوري أبطال أوروبا أيضا تنتظره مواجهات قوية خلال الشهر الجاري ، حيث يلعب ريال مدريد لقاء الفرصة الأخيرة أمام جالطة سراي في 22 أكتوبر في تركيا وفي حالة خسارة الريال سيكون موقفه صعب جدا حيث سيتوقف رصيده عند نقطة وحيدة .

كما يلعب انتر ميلان يوم 23 أكتوبر مع بروسيا دورتموند في مباراة لاتقبل القسمة على اثنين بالنسبة لجمهور الفريق الإيطالي الذي يملك نقطة وحيدة من تعادل مع سلافيا براج وخسارة في الكامب نو أمام برشلونة في حين يملك بروسيا دورتموند اربع نقاط من فوز علي سلافيا وتعادل مع البارسا .

والى اسيا ، حيث يتأهب الهلال السعودي لقطع تأشيرة التأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا عندما يلتقي السد القطري يوم 22 أكتوبر حيث حقق الزعيم انتصار غالي في الدوحة برباعية مقابل هدف وحيد.

وأخيرًا وعلى ملعب لابومبونيرا في الارجنتين يلتقي بوكا جونيورز مع ريفر بليت يوم 23 أكتوبر في كلاسيكو ليبرتادوريس ومباراة العودة للدور نصف النهائي حيث انتهي لقاء الذهاب بفوز ريفر بليت بهدفين دون رد .
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