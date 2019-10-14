أخبار الفن| أول تعليق من عمرو دياب بعد تكريمه بالرياض .. لن تصدق ماذا قال جورج قرداحي عن السعودية

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:



https://www.elbalad.news/4017636

السر برج الحوت .. عمرو دياب يداعب تركي آل شيخ .. شاهد

كرمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي في مقدمتهم النجم الكبير عمرو دياب، احتفالا بانطلاق موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.



https://www.elbalad.news/4017640

أول تعليق من عمرو دياب بعد تكريم تركي آل الشيخ له في الرياض

كرمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ نخبة من نجوم الفن في الوطن العربي في مقدمتهم النجم الكبير عمرو دياب، وذلك احتفالا بانطلاق موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.





https://www.elbalad.news/4017671

لن تصدق ماذا قال جورج قرداحي عن السعودية لحظة تكريم نجوم العالم بموسم الرياض

أعرب الإعلامي اللبناني جورج قرداحي أثناء تكريمه ضمن فعاليات صناعة الترفيه في موسم الرياض بالسعودية، عن سعادته لوجوده على أرض المملكة.





https://www.elbalad.news/4017681

أبرزهم عمرو دياب.. تعرف على النجوم المكرمين في احتفالية Joy awards بالرياض ..صور

حرص عدد كبير جدًا من الفنانين المصريين والعرب على التواجد بحفل Joy awards تحت رعاية المستشار تركي آل شيخ، والذي أقيم مساء أمس بالرياض.





https://www.elbalad.news/4017658

منة شلبي تدعم السيدات وتوجه رسالة للكتّاب

قامت الفنانة منة شلبي، بدعم الفتيات والسيدات في اليوم العالمي للفتاة، وذلك من خلال توجيه رسالة إلى كتاب القصص والسيناريوهات.





https://www.elbalad.news/4017648

فاطمة عادل وهاني عادل يغنيان الأغنية الدعائية لفيلم بين بحرين .. فيديو

طرحت الجهه المنتجة لفيلم "بين بحرين"، الأغنية الدعائية للفيلم، وهي من غناء بطلة الفيلم الفنانة فاطمة عادل، بمشاركة الفنان هاني عادل.

