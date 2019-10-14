النجمة الإفريقية الـ12.. تعرف على موعد وصول بعثة يد الزمالك إلى القاهرة

تنتظر بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك ، استقبالا أسطوريا ، تعهد به مشجعو القلعة البيضاء ، ونجوم الكرة أيضا وفي مقدمتهم شيكابالا.



وتعود البعثة من الرأس الأخضر إلى القاهرة صباح الأربعاء المقبل بعد التتويج باللقب الأفريقي رقم 12 على حساب سبورتنج بعد الفوز عليه 33-31.



وبهذا الفوز أصبح الزمالك الأول أفريقيًا من حيث عدد الألقاب بـ 12 لقبا متفوقًا على مولودية الجزائر صاحب الـ11 لقبا و الأهلى صاحب الخمسة ألقاب.



ولم تتوقف الأرقام القياسية للقلعة البيضاء عند ذلك الحد، فبعد هذا الانتصار احتفظ الزمالك بكأس البطولة مدى الحياة لفوزه بها للمرة الثالثة على التوالى بعد انتصاره في آخر بطولتين سابقتين على الأهلى والترجى التونسى.



وتعد هذه هى المرة الثانية التي يحتفظ الزمالك فيها بكأس البطولة بعد أن فاز بها لثلاث مرات متتالية أعوام 1979 و 1980 و 1981 وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي فريق سوى الزمالك.