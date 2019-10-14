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مرأة

بالأسود إيفانكا ترامب نائمة بجانب طفلها الرضيع

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 05:10 ص
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت إيفانكا ترامب صورا بأحدث ظهور لها وهى نائمة بجانب طفلها الرضيع على حسابها الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وارتدت إيفانكا ترامب فستان أنيق باللون الأسود، من القماش الشيفون الطويل ، وهو ما أبرز من أنوثتها، وأناقتها بشكل كبير.

وحرصت إيفانكا ترامب فى إطلالتها على تسريحة شعر مرفوع واضعة عليه قبعة مغطية الوجه من قماش الشيفون الشفاف، وأبرزت إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

فيما اختارت بعض الإكسسوارات الناعمة لتبرز من إطلالتها، وبجانبها طفلها الرضيع واضع الببرونة فى فمه ولم يرتد ملابس الا الحفاضة.

وإليكم الصورة التي تبرز إيفانكا ترامب من الجانب الأمومة شاهد إطلالتها....
إيفانكا ترامب إيفانكا ترامب
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