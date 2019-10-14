Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد .. لحظة دخول عمرو دياب ودينا الشربينى موسم الرياض الترفيهي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:59 ص
عمرو دياب ودينا الشربينى
عمرو دياب ودينا الشربينى
Advertisements
محمد بدران
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا للفنان عمرو دياب برفقة دينا الشربيني خلال حضورهما حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه الذي تقيمه المملكة السعودية خلال موسم الرياض.


وظهر عمرو دياب برفقة الفنانة دينا الشربيني أثناء دخولهم قاعة حفل جوائز منتدى صناعة الترفيه الذى اقيم مساء امس في فندق ربتز كارلتون بالرياض ضمن فعاليات موسم الرياض".


كرمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، النجم الكبير عمرو دياب، وذلك احتفالا بانطلاق موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.


بينما أبدى عمرو سعادته الكبيرة بالتكريم موجها شكره للمستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه قائلا : أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ وأعد جمهوري بمزيد من النجاحات.




















شاهد .. لحظة دخول عمرو دياب ودينا الشربينى موسم الرياض الترفيهي
شاهد .. لحظة دخول عمرو دياب ودينا الشربينى موسم الرياض الترفيهي
شاهد .. لحظة دخول عمرو دياب ودينا الشربينى موسم الرياض الترفيهي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ظهور رومانسى لـ عمرو دياب و دينا الشربيني فى الساحل الشمالي

زوجة عمرو دياب بـ اطلالة مثير في مهرجان الجونة.. شاهد

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

السر برج الحوت .. عمرو دياب يداعب تركي آل شيخ .. شاهد

أول تعليق من عمرو دياب بعد تكريم تركي آل الشيخ له في الرياض

تعرف على قائمة المكرمين بمهرجان صناع الترفيه بالرياض

ترشيحاتنا

قطع التيار الكهربي عن الغربية اليوم .. اعرف المناطق

شاهد.. أحدث ظهور لـ أنابيلا هلال مع محمد حماقى فى موسم الرياض

هل تجوز العمرة عن شخص حي.. دار الإفتاء تجيب

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

كارثة .. 6 علامات غير شائعة لسرطان الرئة

نمبر وان .. شاهد ركن البطولات في منزل أحمد الأحمر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان أحمر ناري .. جيهان خليل تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نمبر وان .. شاهد ركن البطولات في منزل أحمد الأحمر

بالأسود إيفانكا ترامب نائمة بجانب طفلها الرضيع