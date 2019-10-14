شاهد .. لحظة دخول عمرو دياب ودينا الشربينى موسم الرياض الترفيهي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا للفنان عمرو دياب برفقة دينا الشربيني خلال حضورهما حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه الذي تقيمه المملكة السعودية خلال موسم الرياض.





وظهر عمرو دياب برفقة الفنانة دينا الشربيني أثناء دخولهم قاعة حفل جوائز منتدى صناعة الترفيه الذى اقيم مساء امس في فندق ربتز كارلتون بالرياض ضمن فعاليات موسم الرياض".





كرمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، النجم الكبير عمرو دياب، وذلك احتفالا بانطلاق موسم الرياض الترفيهي بالمملكة العربية السعودية.





بينما أبدى عمرو سعادته الكبيرة بالتكريم موجها شكره للمستشار تركي آل الشيخ والهيئة العامة للترفيه قائلا : أشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ وأعد جمهوري بمزيد من النجاحات.









































