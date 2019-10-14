سباق الموت.. مصرع شاب وإصابة 5 آخرين.. فيديو

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة مصرع شاب يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة بسبب خروج سيارة رالي عن سيطرة سائقها خلال سباق.



تعود التفاصيل عندما طارت تلك السيارة بقوة فى الهواء عقب انحرافها عن مسارها، لتستقر مباشرة فى أجساد الحضور من الجماهير، وتسبب تلك الكوارث.



الأمر الذى أصاب المتفرجون فى السباق المقام برالي دي كارديبيل في جنوب فرنسا.



يذكر أن الشاب البالغ من العمر 19 عامًا مات فى الحال، بينما نقل شاب آخر يبلغ من العمر 17 عامًا وهو فى حالة حرجة إلى مستشفى تولوز بالإسعاف الجوي.



