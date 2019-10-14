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محافظات

خروج 10 حالات من المصابين فى حادث تصادم على الطريق الإقليمي ببنها

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:59 ص
خروج 10 حالات من
خروج 10 حالات من المصابين فى حادث تصادم على الطريق الإقليمي
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إبراهيم الهوارى
أكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية خروج 10 مصابين فى حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف عند تقاطع الطريق الإقليمي مع الطريق الحر، في مدينة بنها اتجاه محافظة المنوفية فيما لايزال 3 آخرين داخل المستشفيات يتلقون العلاج اللازم.

وقال المصدر إن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وجروح بالجسد وكسور بسيطة ولم يسفر الحادث عن وقوع أي ضحايا أو خسائر فى الأرواح.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا، من العميد إيهاب مرزوق مدير المرور بالمحافظة يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف الكائن في المكان المشار إليه وانتقل العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية وتبين إصابة 13 شخصا جرى نقلهم جميعا إلى مستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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