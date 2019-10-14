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أخبار العالم

وزير الطاقة الروسي يعلن عن اتفاقية جديدة مع السعودية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:15 ص
وزير الطاقة الروسي
وزير الطاقة الروسي
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رويترز
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لصحيفة عرب نيوز إن شركة جازبروم الروسية مهتمة بالتعاون مع الشركات السعودية في مجال الغاز الطبيعي.

وقال نوفاك في مقابلة نشرتها الصحيفة السعودية اليوم الاثنين إن روسيا والسعودية قد توقعان اتفاقات بقيمة مليار دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة.

وأضاف: "تبدي شركات نفط وغاز روسية كثيرة مثل جازبروم وسيبور اهتماما بالتعاون مع الشركات السعودية".

وتابع قائلا إن البلدين يدرسان إقامة مؤسسة مشتركة للتعاون في مجال الطاقة.

ومن المقرر أن يصل بوتين إلى الرياض اليوم الاثنين وسيزور أيضا الإمارات غدا الثلاثاء.
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