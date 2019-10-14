أخبار اليوم .. رد ناري لمرتضى منصور حول هرب ساسي .. تركي آل شيخ يكرم عمرو دياب .. وفرنسا تكشف كوارث اعتداء تركيا على سوريا

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة على الصعيد المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها...
لصد العدوان التركي.. تحرك الجيش السوري إلى المدن الحدودية
كشفت مصادر ميدانية إلى وكالة سبوتنيك الروسية عن تحرك وحدات من الجيش السوري إلى مدينة عين العرب على الحدود التركية، وذلك في تمهيد للانتشار في المدينة وصد العدوان التركي.
شوقي غريب يكشف حقيقة إصابة رمضان صبحي
كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن حقيقة اصابات المنتخب في مباراة جنوب إفريقيا.
عقب استهداف قافلة.. مقتل 14 مدنيا بينهم صحفيون في سوريا على يد القوات التركية
لقى ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم بينهم خمسة مدنيين وصحفي، في غارة جوية تركية على قافلة من المدنيين في شمال سوريا.
الأكثر تتويجا في العالم .. أحمد الأحمر نمبر وان بـ19 بطولة قارية ..فيديو
توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.
حقيقة هروب ساسي .. رد ناري لمرتضى منصور حول مصير اللاعب التونسي
سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الشائعات التي تثار حول الفريق في الفترة الماضية ، وآخرها هروب التونسي فرجاني ساسي وعدم عودته للفريق الأبيض، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في ودية الكاميرون.
مفيش فلوس .. لاعب الأهلي يكشف كواليس حديثه مع الخطيب
أكد محمد محمود لاعب النادي الأهلي ، أنه يحب دائما مداعبة زملائه، ويحب روح المرح والضحك كثيرا.
أبرزهم عمرو دياب.. تعرف على النجوم المكرمين في احتفالية Joy awards بالرياض ..صور
حرص عدد كبير جدًا من الفنانين المصريين والعرب على التواجد بحفل Joy awards تحت رعاية المستشار تركي آل شيخ، والذي أقيم مساء أمس بالرياض.
اتعامل بأخلاقك .. والد محمود الخطيب ينصحه بكيفية التعامل مع الشتائم .. شاهد
تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لحوار قديم مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وهو يروي خلاله موقفا مع لاعب في الفريق المنافس ، وجه له ألفاظ غير لائقة أثناء المباراة المقامة بين فريقهما.
يعيد تنظيم داعش.. الدفاع الفرنسي يعلق على العدوان التركي في سوريا
أكد مجلس الدفاع والأمن الوطني الفرنسي أن الهجوم التركي على الشمال السوري يتسبب في تجدد وجود تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب زعزعة استقرار دائم في شمال شرق سوريا.
عقب الفوز .. رسائل هامة من رئيس تونس الجديد إلى شعبه
وعد قيس سعيد، الرئيس التونسي الجديد، شعبه بأن يكون رئيسا لهم جميعا، وأن يكون على قدر المسؤولية التي أسندت له، من أجل ضمان استمرارية الدولة.
لصد العدوان التركي.. تحرك الجيش السوري إلى المدن الحدودية
كشفت مصادر ميدانية إلى وكالة سبوتنيك الروسية عن تحرك وحدات من الجيش السوري إلى مدينة عين العرب على الحدود التركية، وذلك في تمهيد للانتشار في المدينة وصد العدوان التركي.
شوقي غريب يكشف حقيقة إصابة رمضان صبحي
كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن حقيقة اصابات المنتخب في مباراة جنوب إفريقيا.
عقب استهداف قافلة.. مقتل 14 مدنيا بينهم صحفيون في سوريا على يد القوات التركية
لقى ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم بينهم خمسة مدنيين وصحفي، في غارة جوية تركية على قافلة من المدنيين في شمال سوريا.
الأكثر تتويجا في العالم .. أحمد الأحمر نمبر وان بـ19 بطولة قارية ..فيديو
توج يد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي و الـ12 فى تاريخه علي حساب سبورتنج بنتيجة 33-31 المقامة فعالياتها بالرأس الأخضر.
حقيقة هروب ساسي .. رد ناري لمرتضى منصور حول مصير اللاعب التونسي
سخر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الشائعات التي تثار حول الفريق في الفترة الماضية ، وآخرها هروب التونسي فرجاني ساسي وعدم عودته للفريق الأبيض، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في ودية الكاميرون.
مفيش فلوس .. لاعب الأهلي يكشف كواليس حديثه مع الخطيب
أكد محمد محمود لاعب النادي الأهلي ، أنه يحب دائما مداعبة زملائه، ويحب روح المرح والضحك كثيرا.
أبرزهم عمرو دياب.. تعرف على النجوم المكرمين في احتفالية Joy awards بالرياض ..صور
حرص عدد كبير جدًا من الفنانين المصريين والعرب على التواجد بحفل Joy awards تحت رعاية المستشار تركي آل شيخ، والذي أقيم مساء أمس بالرياض.
اتعامل بأخلاقك .. والد محمود الخطيب ينصحه بكيفية التعامل مع الشتائم .. شاهد
تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لحوار قديم مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وهو يروي خلاله موقفا مع لاعب في الفريق المنافس ، وجه له ألفاظ غير لائقة أثناء المباراة المقامة بين فريقهما.
يعيد تنظيم داعش.. الدفاع الفرنسي يعلق على العدوان التركي في سوريا
أكد مجلس الدفاع والأمن الوطني الفرنسي أن الهجوم التركي على الشمال السوري يتسبب في تجدد وجود تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب زعزعة استقرار دائم في شمال شرق سوريا.
عقب الفوز .. رسائل هامة من رئيس تونس الجديد إلى شعبه
وعد قيس سعيد، الرئيس التونسي الجديد، شعبه بأن يكون رئيسا لهم جميعا، وأن يكون على قدر المسؤولية التي أسندت له، من أجل ضمان استمرارية الدولة.