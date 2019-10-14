يشبه الكوڤرتة.. رواد التواصل الاجتماعي يسخرون من فستان للمصمم كوجاك

نشر مصمم الأزياء مهند كوجاك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي صورا من من مجموعته الجديدة لعام 2020.



شملت مجموعته بعض تصميمات فساتين الغريبة وغير التقليدية من حيث التصميم ونقشة القماش المستخدم الذي مزج بين اللون الابيض والأزرق.، وهو ما أثار السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.



وقد تعرضت تصميمات مهند كوجاك للسخرية من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وشبه البعض نقشة الفستان بالكوڤرته.



