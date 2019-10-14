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حوادث

التصريح بدفن جثث اثنين من العناصر الإجرامية بعد تبادل لإطلاق النيران مع شرطة القليوبية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
مديرية امن القليوبية
مديرية امن القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن جثث اثنين من العناصر الإجرامية لقوا مصرعهما في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن وذلك اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوقيع الكشف الطبي على المتهمين.

وكان اثنين من العناصر الإجرامية مرتكبي واقعة قتل رجلين وسيدة بمزرعة موز قد لقوا مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام.

وتلقى مركز بنها بلاغا من ربة منزل مقيمة بناحية وروره دائرة المركز يؤكد أنه أثناء قيامها بالاتصال على هاتف شقيقها 36 سنة عاطل له معلومات جنائية مقيم كفر الجزار دائرة المركز تجاوب معها أحد الأشخاص، وقرر لها بقيامه بقتل شقيقها بالأرض المنزرعة بمحصول الموز دائرة قسم أول بنها.

وبالانتقال إلى المكان تم العثور على جثته وكذا العثور بداخل إحدى الحجرات على جثتي كل من "م.ع. إ"، 35 سنة عاطل، له معلومات جنائية مقيم المنشية دائرة قسم أول بنها"، "س. ح. ع" 29 سنة، ربة منزل مقيمة بناحية نامول دائرة مركز طوخ وبهم آثار طلقات نارية متفرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات وضباط إدارة البحث الجنائي بالقليوبية أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وهما "م اع" وشهرته بوش، محكوم عليه بالحبس 6 أشهر في جنحة ضرب، و"ع ح ا"
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وقيادات إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بمكان اختبائهما بأحد المباني "غير مأهولة بالسكان" بمنطقة أرض المعلف بالجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة.

وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة المبنى بادر المتهمان بإطلاق أعيرة نارية تجاههم وأحكمت القوات التعامل معهما بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران وتبين مقتلهما والعثور بجوارهما على بندقية آلية و2 خزينة بندقية خرطوش و7 طلقات خرطوش.
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