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منوعات

TikTok يطلق #foodtok فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. بمشاركة الشيف بوراك

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:38 ص
صدى البلد
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كريم جمال
تشارك منصة تيك توك الشهيرة بمقاطع الفيديو القصيرة على الهواتف المحمولة، مع أبرز الطهاة وصانعي المحتوى من الشرق الأوسط لنشر سلسلة من التحديات المتعلقة بالطعام والطهي كجزء من أحدث حملاتها foodtok#.

ومنذ 9 أكتوبر الجارى وصولًا إلى 5 نوفمبر، ستشهد الحملة تحديات سيتم تقديمها على المنصة، منها #thechef وfoodshow# وfoodhunter# وdessertmaker#.

وتستهدف الحملة محبى الطعام من أجل إنشاء ومشاركة محتوى له صلة بالطعام والطهي مع جماهير "تيك توك"، وذلك بالاستفادة من مجموعة واسعة من الأدوات الإبداعية الموجودة على المنصة، من أجل دفع المستخدمين لتقديم محتوى تعليمي وترفيهي متنوع وجذاب للجميع.

وآخر المنضمين للقائمة الشيف التركى الشهير بوراك أوزدمير [email protected] الذي اكتسب شهرة كبيرة في تحضير وتقديم الوصفات التركية عبر الإنترنت إلى تحدي #foodtok كما نشرت شخصيات مؤثرة أخرى من بينها هشام باعشن [email protected] وأمل الترك ([email protected]) عن هذه المسابقة عبر حساباتهم على "تيك توك".

ويتميز التحدي بفتح باب التصويت أمام العامة، حيث سيتم جمع كافة المشاركات على صفحة تصويت #foodtok على "تيك توك"، ليتمكن المستخدمون من التصويت للمشاركات المفضلة لديهم في التحديات الأربعة.

يذكر أن الفائز في كل واحد من تحديات #foodtok سيحصل على فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة التي تشمل كأس "تيك توك"، وأجهزة آيفون حديثة، والحصول على توثيق رسمي لحسابهم في "تيك توك".
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