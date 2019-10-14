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مرأة

صدمة.. المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:36 ص
صدمة .. المياه ليست
صدمة .. المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب
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أ ش أ
توصل باحثون في جامعة "سانت أندروز" فى سكوتلندا، إلى أنه من الثابت أن الماء والماء الفوار يساعدان على التغلب على العطش، إلا أن المشروبات المحلاة أو الغنية بالبروتين قد تكون الخيار الأفضل لترطيب الإنسان.

ووفقا للدراسة التي نشرت في عدد أكتوبر من المجلة الأمريكية للأغذية، فإن الحليب المنزوع الدسم، هو الأكثر ترطيبا، يليه الحليب الكامل الدسم وعصير البرتقال، أو مشروبات الصودا أو الشاى المثلج أو القهوة.

ويرى الباحثون أن أحد العوامل المساهمة في ذلك هي نوعية المشروب في حد ذاته وسرعة امتصاصه في مجرى الدم، حيث يعمل على ترطيب الجسم.

وأوضحت الدراسة أن الحليب أكثر ترطيبا من الماء لاحتوئه على سكر اللاكتوز ولبعض البروتين وبعض الدهون، كما يحتوى على الصوديوم، حيث يعمل بمثابة الأسفنجة يمتص الماء في الجسم ويؤدى إلى إنتاج كميات أقل من البول.
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