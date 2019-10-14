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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "هاجيبيس" في اليابان إلى 40 قتيلا و189 مصابا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أفادت تقارير إعلامية يابانية اليوم الاثنين بارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "هاجيبيس" إلى 40 قتيلا و189 مصابا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الإعصار تسبب أيضا في فقدان 16 شخصا حتى الآن بالإضافة إلى حدوث انهيارات أرضية وهطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد.

وأضافت الشبكة اليابانية أنه قد تم نشر قوارب وطائرات هليكوبتر في المناطق التي غمرتها الفيضانات لمساعدة المتضررين من المياه الغزيرة والمشاركة في جهود الإنقاذ حيث أن الانهيارات الأرضية دفنت العديد من المنازل.

بدوره، أمر رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي المسئولين بتقديم المساعدة لأكثر من 30 ألف شخص من الذين تم إجلاؤهم بسبب الإعصار.

وقال أبي إنه تم تشكيل فريق عمل حكومي لدعم السكان المحليين كما أنه جار العمل من أجل استعادة الكهرباء والمياه بسرعة للمناطق التي انقطعت بها جراء الإعصار القوي.

وأضاف أنه سيتم تقييم ما يحتاجه الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وتوفير المياه والغذاء لهم وجميع سبل الراحة، كما أنه سيتم إرسال مسئولين لدعم الحكومات المحلية وأماكن الإقامة المؤقتة.
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