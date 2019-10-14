تدشين أكبر مبنى مصنوع من الخشب فى بيل بسويسرا

دشنت مجموعة سواتش السويسرية لإنتاج الساعات مقرها الرئيسى الجديد فى مدينة بيل بشمال سويسرا، والذي يعد أكبر مبنى مصنوع من الخشب.



وقال المهندس المعمارى الياباني شيجيرو إن "تصميم المبنى يعد ثانى المشروعات التي يتعاون فيها مع شركة الساعات السويسرية، بعد مركز نيكولاس جى هايك في طوكيو الذي سمى على اسم مؤسس مجموعة سواتش وافتتح فى عام 2007.



وشيد المبنى الجديد بالكامل من الخشب السويسرى وثانى أكسيد الكربون المحايد وشيد بشكل أفعوانى مما دفع السكان المحليين لوصفه باسم "الثعبان الضخم" ويقع فى وسط مدينة بيل مركز صناعة الساعات في سويسرا.