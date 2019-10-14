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منوعات

دراسة: أكثر من 95 % من المراهقين بكوريا الجنوبية يمتلكون هواتف ذكية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:45 ص
شباب يستخدمون هواتف
شباب يستخدمون هواتف ذكية
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أ ش أ
أظهرت دراسة حديثة أن أكثر من 95 % من طلبة المدارس الثانوية في كوريا الجنوبية يمتلكون الهواتف المحمولة الذكية "سمارت فون" ويستخدمون هذه الأجهزة لمدة تزيد على الساعتين يوميا.

وأفادت نتائج الدراسة -التى أعدها المعهد الكوري الحكومي لتطوير مجتمع المعلومات- بأن95.9 % من طلبة الاعدادي و 95.2%من طلاب المرحلة الثانوية لديهم هواتف ذكية اعتبارا من عام 2018 .

وارتفعت هذه الأرقام عن النسبة المسجلة عام 2015 وهي 86.6 % لتلاميذ المرحلة الإعدادية و90.2 % لطلاب المرحلة الثانوية.

ونقلت صحيفة (كوريا تايمز) على الإنترنت، عن نتائج الدراسة، أن متوسط معدل انتشار الهواتف الذكية لجميع الفئات العمرية بلغ 87.2 % .
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