الأرصاد تكشف موعد الاستغناء عن التكييف.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن المواطنين سيستغنون عن التكييف بداية من يوم 20-10.



وأضاف إبراهيم عطا،خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة، صدي البلد، تقديم الإعلامية فرح أيمن، هند النعسانى، أن الجو فى نهاية الليل يكون مائلا للبرودة ولذلك علينا توخي الحذر.



وأشار إبراهيم عطا، إلى أن، البلاد ستشهد رياح شمالية غربية.



وأوضح أن البلاد لن تشهد أى تغيرات فى الأحوال الجوية، والملاحة الجوية مستقرة.

